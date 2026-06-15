MediaMarkt opent deze zomer drie nieuwe winkels in België

Tussen juli en eind augustus opent MediaMarkt nieuwe winkels op de drie Shopping Cora-sites in Rocourt, Châtelineau en La Louvière. Daarmee komt het totaal aantal winkels van de elektroketen in het land op 32.

Gericht investeren

Na vijf nieuwe winkels in 2024 en drie in 2025, zet MediaMarkt België zijn groeistrategie voort. De winkel in Rocourt is een verhuizing naar een nieuwe locatie, de andere twee winkels zijn gloednieuwe vestigingen. Hiermee versterkt de elektroretailer zijn aanwezigheid in regio’s waar het merk tot nu toe minder sterk vertegenwoordigd was. Rocourt, Châtelineau en La Louvière waren immers nog witte vlekken in het Belgische winkelnetwerk.

“Met deze drie nieuwe winkels bouwen we verder op het sterke momentum van de afgelopen jaren,” zegt Frederik Roose, Regional Director MediaMarkt België. “We investeren gericht in locaties waar we dicht bij onze klanten kunnen zijn, met een winkelervaring die naadloos aansluit op onze online propositie. Zo maken we technologie nog toegankelijker voor iedereen.”

De drie nieuwe winkels krijgen elk een oppervlakte van 1.300 m² en worden ingericht volgens het core concept van MediaMarkt.