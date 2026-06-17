AB InBev kiest Mondelez-CEO Dirk Van de Put als voorzitter

AB InBev benoemt Dirk Van de Put tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De Belgische topman van Mondelez International, die al sinds 2023 zetelt in de raad van bestuur, neemt de fakkel over van de Amerikaan Martin J. Barrington.

“Volgende hoofdstuk schrijven”

Van de Put is vooral bekend als voorzitter en CEO van Mondelez: sinds 2017 leidt hij het Amerikaanse voedingsconcern achter merken als Côte d’Or, Milka en Lu. Maar Van de Put zetelt ook al drie jaar als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van AB InBev. Hij zegt in een persverklaring overtuigd te zijn van de strategie en het langetermijnplan van de brouwer.

AB InBev-CEO Michel Doukeris noemt de benoeming een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de bierreus. Volgens hem brengt Van de Put een schat aan expertise en een indrukwekkend leiderschapstraject mee, wat van grote waarde zal zijn bij de uitrol van de verdere groeiplannen van AB InBev. Samen met het managementteam onder leiding van Doukeris wil Van de Put alvast “het volgende hoofdstuk in de brouwgeschiedenis van AB InBev te schrijven”.

De nieuwe voorzitter beschikt over een internationale carrière van meer dan dertig jaar. Voor zijn overstap naar Mondelez was hij CEO van McCain Foods. Eerder bekleedde hij leidinggevende functies bij onder meer Mars, Coca-Cola, Danone en Novartis. Dankzij zijn ervaring in zowel ontwikkelde als opkomende markten brengt hij volgens AB InBev een uitgesproken wereldwijd perspectief mee.