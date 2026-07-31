Sainsbury’s verkoopt non-fooddochter Argos

De Britse supermarktketen Sainsbury’s verkoopt zijn omnichannnel-dochterbedrijf Argos aan een groep investeerders, om zich verder te concentreren op zijn kernactiviteiten.

Voor klanten verandert er niets

Sainsbury’s verkoopt Argos voor 120 miljoen pond (ongeveer 140 miljoen euro) aan Swift Partners, een nieuwe investeringsgroep die gesteund wordt door enkele ervaren retailmanagers en financiers. Volgens de supermarktketen betekent deze transactie een nieuwe belangrijke stap in de strategie om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten op het gebied van levensmiddelen. Recent stootte het bedrijf ook al enkele financiële activiteiten af.

Sainsbury’s heeft Argos, goed voor een omzet van zo’n 4,1 miljard pond (4,8 miljard euro) na de overname in 2016 naar eigen zeggen getransformeerd van een traditioneel postorderbedrijf naar een toonaangevende digitale onderneming die miljoenen klanten bedient via zijn online aanbod en zijn landelijke netwerk van 201 Argos- winkels, 466 shop-in-shops bij Sainsbury’s en meer dan 450 afhaalpunten. Voor klanten verandert er niets: Argos blijft actief in de winkels van Sainsbury’s, blijft producten van Habitat verkopen en zal nog steeds Nectar-punten aanbieden.