Afgestoten Carrefour-winkels in Italië worden toch weer Carrefours

Pas een halfjaar geleden verkocht Carrefour al zijn Italiaanse winkels aan NewPrinces Group, maar nu keert Carrefour er al terug. De Franse retailgroep sluit nota bene een franchiseovereenkomst met de overnemer. Waarom? En is dat ook wat Carrefour in België van plan is?

Overgangsregeling?

Sinds 1 december 2025 is de verkoop van Carrefours Italiaanse winkels aan NewPrinces Group officieel rond voor 270 miljoen euro. Toch blijft de naam Carrefour voorlopig boven de deur hangen. De twee partijen sloten een licentieovereenkomst af, waardoor NewPrinces de komende drie jaar gebruik mag maken van de merknaam en het distributienetwerk. Dat meldt LSA.