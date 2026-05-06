Ahold Delhaize mist start van het jaar niet

Ondanks de impact van de zwakke dollar heeft Ahold Delhaize een goed begin van het jaar achter de rug, mede dankzij sterke onlineverkopen. De retailer zegt gewapend te zijn om de onzekere geopolitieke context het hoofd te bieden.

Stijgende marge

Ahold Delhaize realiseerde in het eerste kwartaal van 2026 een omzet van 22,3 miljard, een stijging van 2,0% bij constante wisselkoersen en een daling van 4,3% bij actuele wisselkoersen. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 2,0%. De retailer spreekt van een “solide” start van het jaar. De operationele winst bedroeg 895 miljoen euro, de onderliggende operationele marge bedroeg 4,0%, een stijging van 0,2 procentpunt bij constante wisselkoersen.