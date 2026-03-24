Ahold Delhaize moet op zoek naar nieuwe CEO in de VS

Topman JJ Fleeman zal per eind juni 2026 zijn functie als CEO van Ahold Delhaize USA neerleggen om een andere carrièrekans te grijpen. Hij was gedurende 36 jaar aan de slag bij de retailgroep.

Legde basis voor omnichannelmodel

Gedurende zijn loopbaan bekleedde Fleeman verschillende leidinggevende functies op het gebied van strategie, commerciële zaken, digital, marketing en merchandising bij de bedrijven van Ahold Delhaize, waaronder Food Lion, het grootste merk in de VS. Als leider van Peapod Digital Labs speelde hij een cruciale rol bij het leggen van de basis voor het omnichannelmodel van het bedrijf. In 2023 werd hij benoemd tot CEO van Ahold Delhaize USA en lid van de Raad van Bestuur van Ahold Delhaize. Maar nu stapt hij onverwacht over naar discounter Dollar General.

“Ik ben dankbaar voor de sterke omnichannelbasis die JJ heeft helpen opbouwen, en ik heb het volste vertrouwen in ons Amerikaanse managementteam om onze ‘Growing Together’-strategie verder uit te voeren,” aldus Frans Muller, President en CEO van Ahold Delhaize. Het bedrijf gaat nu op zoek naar een opvolger.