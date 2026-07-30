Albert Heijn opent dan toch in Bilzen, na twaalf jaar procederen

Na bijna twaalf jaar juridisch getouwtrek opent Albert Heijn dit najaar alsnog een supermarkt in Bilzen. Franchisenemer Peeters-Govers hoopt de langverwachte winkel eind oktober te openen op retailpark Eikaart.

Derde keer, goede keer

De komst van Albert Heijn naar Bilzen werd al in november 2014 aangekondigd. De supermarkt had aanvankelijk in het voorjaar van 2016 moeten openen, maar bezwaren tegen de vergunning hielden het project jarenlang tegen. Zelfs vier jaar geleden nog, toen de opening (even) nabij leek en Peeters-Govers al een rekruteringscampagne opzette.