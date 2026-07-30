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Geschreven door Pauline Neerman
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WK-dorst compenseert Chinese kater voor AB InBev

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Food30 juli, 2026
Shutterstock.com

AB InBev heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Het WK voetbal joeg de verkoop in (Latijns-)Amerika aan, terwijl duurdere merken de omzet lieten groeien. Alleen China bleef stevig tegenzitten.

Gunstig FIFA-effect

De grootste brouwer ter wereld verkocht in het tweede kwartaal 144 miljoen hectoliter drank, 0,9% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg organisch met 5,6% tot 16,66 miljard Amerikaanse dollar (14,64 miljard euro). Het genormaliseerde bedrijfsresultaat steeg organisch dan weer met 5,8% tot 5,94 miljard dollar (5,22 miljard euro).

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