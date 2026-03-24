Aldi gaat met mobiele koffiebar op zoek naar sollicitanten

Met de nieuwe rekruteringscampagne “Kom op de koffie met je toekomstige collega’s” gaat Aldi in België op zoek naar extra medewerkers. Geschikte kandidaten kunnen meteen naar huis met een “koffiecontract”.

Op zoek naar de menselijke klik

Een Aldi-koffiebar houdt de komende weken halt aan verschillende winkels en magazijnen van de retailer, om nieuwe medewerkers te rekruteren. Kandidaten kunnen meteen een fysiek sollicitatiegesprek houden met een kopje koffie erbij, en naar huis gaan met een contract. In tijden waar sollicitaties steeds vaker digitaal worden, wil de discounter hiermee de drempel verlagen.

Vorig jaar hield Aldi al enkele testsessies, waarbij in totaal zo’n 300 geïnteresseerden per sessie opdaagden. “Dat resulteerde meteen in de eerste rekruteringen”, zegt Jodi De Greef, Manager People Acquisition bij Aldi België. Nu rolt de discounter het concept verder uit. Het principe is eenvoudig: kandidaten kunnen zich inschrijven om fysiek kennis te maken met mogelijke toekomstige collega’s. Ze kunnen meteen de werking van een Aldi-winkel ondervinden en bij een kopje koffie in gesprek gaan met HR-medewerkers en de regioverantwoordelijke. “Als dat gesprek positief is, kan de kandidaat na zijn of haar laatste slok een contract op zak hebben.”

“Vandaag de dag lijkt digitaal solliciteren een evidentie, maar dat is niet voor iedereen zo,” aldus nog De Greef. “Ons rekruteringsconcept ‘Kom op de koffie bij je toekomstige collega’s’ biedt een oplossing om op een laagdrempelige manier ook meteen op zoek te gaan naar de menselijke klik met rechtstreekse collega’s.” ​ ​