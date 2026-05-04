Aldi-medewerkers Brussel staakten zaterdag

Aldi kreeg zaterdag te maken met een nieuwe stakingsgolf in Brussel en de rand. In de zone Brussel-Halle-Vilvoorde hielden 22 van de 26 winkels de deuren dicht, goed voor meer dan 80% van het lokale netwerk. De aanleiding: het voornemen van de discounter om ook op zondag winkels te openen.

Vaste rustdag kwijt

De actie trof onder meer winkels in Anderlecht, Sint-Gillis, Ukkel, Drogenbos, Elsene, Vilvoorde en Steenokkerzeel. Volgens de vakbonden Setca en CNE kwam het initiatief uit de winkels zelf. De medewerkers vrezen dat ze bij zondagsopening hun vaste rustdag verliezen. Ze verwijten bovendien dat de plannen van de supermarktketen nog erg vaag zijn.

Een week eerder sloten al tientallen Aldi-winkels, vooral in Vlaanderen, nadat de keten haar plan voor mogelijke zondagsopening had toegelicht. Eerst legden enkele Limburgse winkels het werk neer, maar het aantal gesloten winkels liep tegen vorig weekend op tot meer dan vijftig. Ook in Wallonië gingen vestigingen tijdelijk dicht, onder meer rond Charleroi en Verviers.

Naar sectorniveau

Het overleg rond de praktische invulling zou in juni plaatsvinden. Volgens Setca-voorzitter Myriam Delmée staan drie vergadermomenten met de directie op de planning. De vakbonden hopen de discussie echter naar sectorniveau tillen, zeker nu de federale regering groen licht geeft om de verplichte wekelijkse sluitingsdag te schrappen. Het voorstel moet enkel nog door het parlement en zou al tegen de zomer in werking treden.

De vraag is dus niet meer of winkels wettelijk op zondag open mogen. Wel is de vraag des te meer wie dan zal werken, onder welke voorwaarden, en tegen welke prijs. Zeker zolang daar bij Aldi geen duidelijkheid over is, blijft het risico op nieuwe spontane acties bestaan.