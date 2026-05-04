Eataly zoekt tweede CEO na “eerste transitiefase”

Eataly wisselt van topman: CEO Andrea Cipolloni vertrekt na drieënhalf jaar. Het Italiaanse foodconcept splitst zijn rol nu op: Gabriele Belsito, tot voor kort HR-directeur, wordt hoofd van Europa, terwijl de groep nog een aparte CEO voor de Verenigde Staten zoekt.

Eerste groeifase gelukt

Volgens het bedrijf past de wissel “in het kader van een geplande transitie” na afronding van “de eerste fase van de groeistrategie van Eataly”. Sinds 2022 realiseert Eataly inderdaad een stevige omzetgroei: de omzet steeg van zo’n 450 miljoen euro naar ruim 700 miljoen euro in 2025.