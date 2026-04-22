Geschreven door Stefan Van Rompaey
Babymelkcrisis en Iranoorlog wegen op cijfers Danone

Food22 april, 2026
De groei vertraagt wat bij Danone, dat in Europa de impact voelt van de terugroepactie rond zuigelingenvoeding en van het conflict in het Midden-Oosten. De verkoop van gezonde zuivelproducten als skyr en kefir zit in de lift.

Daling voor babyvoeding

De omzet van Danone groeide in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026 met 2,7% naar bijna 6,71 miljard euro. 1,5% van die omzetstijging was toe te schrijven aan een groei van de volumemix, de resterende 1,2% aan prijsverhogingen. De grootste omzetgroei behaalde Danone in de regio Azië-Pacific (+6%) en in de beide Amerika’s (+3,4%). In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) groeide het concern daarentegen slechts met 0,6%.

