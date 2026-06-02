Barry Callebaut: nieuwe CEO onderhandelt persoonlijk met Nestlé en Mondelez

Hein Schumacher, de nieuwe CEO van Barry Callebaut, stelt zijn groeiplan voor de kwakkelende chocoladegigant voor. Na moeilijke jaren op de cacaomarkt mikt ’s werelds grootste chocolademaker opnieuw op volumegroei.
Eerst stabiliseren, daarna groeien
Barry Callebaut wil na een periode van tegenvallende resultaten en ongekende marktverstoring terugkeren naar groei. De chocoladereus presenteerde dinsdag onder leiding van de nieuwe CEO Hein Schumacher het strategische programma ‘Focus for Growth’, waarmee het bedrijf de commerciële slagkracht wil versterken en de operationele prestaties wil verbeteren.