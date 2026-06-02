Colruyt breidt warme bakkersconcept uit naar tien bijkomende winkels

Het opgewaardeerde bakkerij-aanbod dat Colruyt in het najaar van 2025 begon te testen, slaat aan. De retailer zal de komende maanden tien bijkomende winkels voorzien van een bakatelier, ook in Brussel en Wallonië.

Ontbijtproducten succesvol

In oktober vorig jaar kondigde Colruyt een test aan met vers gebakken brood, stokbrood, koffiekoeken en hartige snacks in vier winkels. Dat is intussen beschikbaar in zes winkels en zal de komende maanden naar tien bijkomende locaties worden uitgebreid. Voor het eerst krijgen ook winkels in Wallonië een bakatelier: vanaf 2 juni in het toeristische Rochefort, een winkel die in de zomer ook op zondag geopend is, en vervolgens ook in Liège Constitution (23 juni) en Stockel (14 juli). In oktober volgt Epinois, in november Bergen en Nijvel. In Vlaanderen komt het bakatelier in september naar Hamme, in oktober naar Merksem Roosensplein en Hechtel Eksel, in november naar Sint-Pieters-Brugge.

De afdeling blijkt een succes: in de winkels waar het broodassortiment in 2025 werd uitgebreid, koopt meer dan 1 op 3 klanten een product uit het nieuwe assortiment. De topverkopers zijn de klassiekers: witte stokbroden, chocoladebroodjes, croissants, witte pistolets en botersandwiches. Ook voor het ontbijt slaat het aanbod aan. Sinds de Colruyt-winkels al vanaf 8u open zijn, kopen 40% van de Colruyt-klanten elke ochtend tussen 8 en 9u ook een ontbijtproduct in hun winkel. ​In alle winkels wordt het bakkerij-assortiment continu getest en geoptimaliseerd met nieuwe referenties.

Nieuwe klanten en jonge gezinnen

“De reacties van onze klanten zijn unaniem positief en ze appreciëren ook dat we ons aanbod aanpassen aan hun noden”, zegt Geert Elen, hoofd innovatie bij Colruyt. “We trokken de afgelopen maanden in de testwinkels nieuwe klanten aan en ook jonge gezinnen leggen het nieuwe assortiment graag in hun winkelkar. We kijken ernaar uit ook onze Waalse klanten hetzelfde aanbod te kunnen bieden, en hun bakkerijvoorkeuren te leren kennen.”

Voor het personeel is het bakken van brood een aangename leerervaring, stelt hij. “De collega’s krijgen een specifieke opleiding en kunnen zo hun interesses en vaardigheden verder ontwikkelen. Broden worden net voor de opening van de winkel vers gebakken en hebben zo een lekker krokante korst. Ze worden in de loop van de dag bijgebakken. Ook het stokbrood, de koffiekoeken enz. worden meermaals per dag gebakken om voor de beste kwaliteit en versheid te kunnen zorgen. Zo wordt ook voedselverspilling maximaal beperkt.”