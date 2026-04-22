Carrefour België groeit vierde kwartaal op rij

Carrefour België heeft het eerste kwartaal van 2026 afgesloten met een vergelijkbare omzetgroei van 0,8%. Tegelijk bereikt de klanttevredenheid het hoogste niveau sinds 2021. Dat is het resultaat van strategische keuzes, zegt de retailer.

Zondagsopeningen en prijsinitiatieven

De kwartaalomzet in België bedroeg 1,05 miljard euro. Carrefour gaat er prat op groei te realiseren in één van Europa’s meest competitieve retailmarkten. Het positieve cijfer, beter dan de vergelijkbare groei met 0,2% een jaar eerder, is gedragen door volumegroei terwijl de voedselinflatie vertraagde. Het nieuwe strategische plan werpt vruchten af, aldus het bedrijf.

Zo zijn sinds januari de geïntegreerde winkels van Carrefour (40 hypermarkten en 43 Market-supermarkten) ook op zondag open. Gerichte promo’s en structureel lagere prijzen op essentiële producten – gebundeld onder de Prijsbijter-acties – hebben tot een sterkere commerciële dynamiek geleid. Tegelijk neemt het aandeel Carrefour-producten in het zakencijfer verder toe. Ook de e-commerceactiviteiten groeiden het afgelopen kwartaal sterk met ruim 30%. “Een resultaat dat de relevantie van het multiformat-model (Hypermarkt, Market, Express en e-commerce) verder benadrukt”, aldus Carrefour.

Op groepsniveau heeft Carrefour in het eerste kwartaal van zijn boekjaar een vergelijkbare groei van 2,2% gerealiseerd.