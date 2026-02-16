“Carrefour onderzoekt wel degelijk opties voor België”

Woensdag presenteert CEO Alexandre Bompard een “radicaal” strategisch plan voor Carrefour. De retailer bouwt de internationale activiteiten verder af – waarbij ook België wordt genoemd – en moet op de thuismarkt een oplossing vinden voor de noodlijdende hypermarkten.

Oplossing gezocht voor de hypermarkten

De spanning stijgt in de aanloop naar de presentatie van Bompard op 18 februari. Het derde strategisch plan van de topman wordt aangekondigd als “ambities” en “radicaal”, wat de vakbonden alvast doet vrezen dat de retailer sterker gaan inzetten op artificiële intelligentie om de productiviteit op te drijven en jobs te saneren.