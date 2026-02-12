Carrefour verkoopt Roemeense activiteiten aan Pavăl Holding

Carrefour kondigt aan dat het exclusieve onderhandelingen is begonnen met Pavăl Holding met het oog op de verkoop van al zijn activiteiten in Roemenië. De transactie kadert in de strategische evaluatie die de retailer begin 2025 aanvatte.

478 winkels

Geruchten over een nakende deal in Roemenië raakten al bekend in december, en nu worden de vermoedens bevestigd: Carrefour plant zijn Roemeens tak te verkopen aan Pavăl Holding, het investeringsvehikel van de familie Pavăl, vooraanstaande Roemeense ondernemers en eigenaars van Dedeman, de nationale marktleider in doe-het-zelf. Deze transactie vindt plaats op basis van een ondernemingswaarde van 823 miljoen euro, meldt Carrefour in een persbericht donderdagochtend.

Carrefour exploiteert in Roemenië een netwerk van 478 winkels, waaronder 55 hypermarkten, 191 supermarkten, 202 buurtwinkels en 30 discountwinkels. De retailer realiseerde er in 2024 en 2025 een omzet inclusief btw van 3,2 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 3,5% van de omzet van de groep. De uitvoering van de transactie is nog onder voorbehoud van de benodigde wettelijke goedkeuringen, die in de tweede helft van 2026 worden verwacht.

“De verkoop van Carrefour Roemenië bevestigt de goede voortgang van de herziening van de portefeuille die in 2025 is gestart. Na de ingrijpende veranderingen van de afgelopen twaalf maanden, met name de terugkoop van de minderheidsaandeelhouders van Carrefour Brazilië en de verkoop van Carrefour Italië, zet de Groep haar transformatie en heroriëntatie op haar drie kernlanden voort”, aldus voorzitter en CEO Alexandre Bompard van Carrefour, die volgende week woensdag de hoofdlijnen van zijn nieuwe strategische plan zal presenteren.