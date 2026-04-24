Chocoladebedrijf Dolfin redt sectorgenoot Galler van het faillissement

De noodlijdende Belgische chocolatier Galler wordt overgenomen door zijn Nijvelse collega Dolfin en een consortium van Waalse investeerders. Daarbij gaan wel 70 van de 170 banen verloren.

Opnieuw in Belgische handen

Galler was in zware financiële problemen gekomen door een reeks tegenslagen, waaronder de Covid-crisis en de overstroming van zijn fabriek in 2021. Het bedrijf, sinds 2018 deels in handen van Al-Afia, het investeringsfonds van de koninklijke familie van Qatar, en van publieke investeerders, noteerde in 2024 een nettoverlies van 1,7 miljoen euro op een omzet van 32 miljoen euro.

In februari kreeg Galler bescherming tegen zijn schuldeisers. De zoektocht van interim-CEO Sébastien Desclée naar nieuwe financiering leek moeizaam te verlopen, maar nu komt de chocoladeproducent opnieuw helemaal in Belgische handen. Chocoladebedrijf Dolfin uit Nijvel neemt het bedrijf over, samen met de Waalse overheidsinvesteerder Wallonie Entreprendre (WE), een groep private investeerders en CEO Desclée. Dat meldt zakenkrant L’Echo.

Galler zal zich focussen op de productie van chocolade voor het supermarktkanaal, terwijl Dolfin in speciaalzaken actief blijft. Zo kunnen beide merken naast elkaar opereren. Met de overname gaat wel een herstructurering gepaard die 70 van de 170 jobs zal kosten.