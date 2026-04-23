Average Rob start frituurconcept La Patate ambitieus: toplocaties en razendsnelle uitrol

YouTuber en ondernemer Robert Van Impe, beter bekend als Average Rob, gaat na bier (Tout Bien) voor die andere Belgische klassieker: de frituur. De eerste La Patate opent vlak naast het station van Antwerpen, en dit jaar volgen nog minstens twee vestigingen.

Al sprake van het buitenland

Op 8 mei opent La Patate, een nieuw frituurconcept van Average Rob, de eerste vestiging aan de De Keyserlei in Antwerpen, vlak naast het Centraal Station. Althans, “met” en niet “van” Average Rob, want het concept is een samenwerking met ook serie-ondernemers Gilles Mattelin en Jorn Vanysacker, investeringsfonds Green Park Investment Partners en horecagroep MTM. Die laatste baat al tien zaken uit in Gent en brengt operationele expertise mee.

La Patate heeft dan ook meteen ketenambities: minstens twee bijkomende vestigingen staan gepland voor 2026, steeds op triple A-locaties in stadscentra. Daarna is het doel minimum twintig filialen binnen vier jaar. Op langere termijn kijkt La Patate al naar internationale expansie. Het concept wordt gepositioneerd als exportproduct van Belgische culinaire identiteit, vergelijkbaar met pizza uit Italië of sushi uit Japan.

Het typische frietkot, maar dan triple A

La Patate positioneert zich dan ook bewust als een terugkeer naar de kern van de Belgische frituurcultuur. Geen uitgebreide of experimentele kaart, maar een strak en herkenbaar aanbod: frieten gebakken in ossenvet, klassiek stoofvlees, balletjes in tomatensaus en vol-au-vent. De recepten werden getest via smaakpanels om kwaliteit en consistentie te garanderen. Ook het snackaanbod blijft trouw aan de traditie, met bekende producten via samenwerkingen met onder meer Mora en Vanreusel.

Volgens Van Impe is La Patate echter geen opportunistische zet, maar een logische volgende stap: het vertalen van een persoonlijke passie naar een fysiek concept. Average Rob brengt zo meer dan alleen naamsbekendheid: zijn uitgesproken liefde voor frieten vormt de kern van het concept en fungeert als authentiek marketingverhaal. Die storytelling – gecombineerd met zijn bereik op sociale media – geeft La Patate een sterke startpositie qua merkbekendheid.