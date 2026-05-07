[In Beeld] Hoe Q8 tankstations tot digitale foodmarkten transformeert

Q8 opent in het tankstation van Luik-Grétry zijn eerste Belgische digitale foodmarkt. Door foodserviceactiviteiten uit te breiden, wil de oliereus klanten niet alleen tijdens de ochtend- en middagspits aantrekken, maar ook ’s avonds. Het concept combineert een compacte keuken met digitale bestelplatformen en thuislevering.

Koers richting foodservice

In het Luikse station kunnen klanten voortaan online of via een digitale kiosk maaltijden bestellen, zoals taco’s, ‘crunchy chicken’ en ‘loaded potato wedges’. Ook broodjes van Panos en producten uit de Delhaize Shop & Go maken deel uit van het assortiment. Leveringen verlopen via platformen als Just Eat Takeaway, Uber Eats en Deliveroo.