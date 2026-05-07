Deliveroo start behalve leveringen ook met restaurantboekingen

Deliveroo wordt ook een boekingsplatform. In Londen test de maaltijdbezorger een nieuwe functie waarmee gebruikers rechtstreeks via de app tafels kunnen reserveren bij restaurants. Het is de eerste grote nieuwigheid sinds DoorDash in 2025 Deliveroo overnam.

Dubbele integratie

Er waait een nieuwe wind bij Deliveroo: met Deliveroo Reservations breidt het platform zijn diensten uit van maaltijdbezorging naar restaurantreserveringen. Gebruikers krijgen momenteel al toegang tot realtime beschikbaarheid bij honderden restaurants in Londen, weet RetailGazette. De reserveringen en annulaties synchroniseren automatisch met de systemen van de restaurants, zonder handmatige tussenkomst.

De nieuwe service draait op de restaurantsoftware van SevenRooms, en dat is geen toeval: DoorDash nam vorig jaar behalve Deliveroo ook SevenRooms over. DoorDash lanceerde ondertussen ook al een vergelijkbare reserveringsfunctie in de Verenigde Staten.

Punt van frustratie

Deliveroo positioneert de nieuwe dienst nadrukkelijk als ondersteuning voor restaurantpartners buiten het bezorgkanaal. Het platform wil restaurants helpen om meer gasten naar fysieke locaties te lokken, beter zichtbaar te worden en nieuwe klanten aan te spreken. Volgens eigen onderzoek ervaart een groot deel van de consumenten immers frustratie bij het zoeken naar beschikbare restaurants.

Volgens het onderzoek zou 73% van de Londenaren vaker uit eten gaan als reserveren eenvoudiger werd. Zo zegt 56% al spontane plannen te hebben opgegeven vanwege de moeite die het kost om een reservering te vinden. Daarnaast haakte 60% af omdat het zoeken te veel tijd vergde, terwijl 51% meerdere platforms gebruikt om een tafel te reserveren.

Deliveroo rolt de functie momenteel uit in Londen en wil later dit jaar uitbreiden naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk.