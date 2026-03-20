Colruyt test nieuwe winkelindeling

Een vertrouwd beeld lijkt te gaan verdwijnen: in vijf testwinkels van Colruyt is de wijnafdeling niet langer het eerste rayon bij de inkom. De retailer wil promoties sterker in de kijker zetten en wijst ook op bewuster alcoholverbruik.

Promo’s zichtbaar maken

Colruyt is gestart met een proefproject in de winkels van Vilvoorde, Sint-Katelijne-Waver, Wemmel, Ans en Hasselt. Hier worden de eerste meters wijn vervangen door een rek met de top- en folderpromoties. “We doen dit omdat prijs en promo steeds belangrijker worden voor klanten”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst aan Het Nieuwsblad. “De interessante promo’s bij het binnenkomen van de winkel plaatsen, maakt ze voor hen direct zichtbaar. We zien ook dat klantenbehoeften veranderen en klanten steeds bewuster omgaan met alcohol.”

Omdat Colruyt verswaren verkoopt in een aparte koelruimte, is het voor de retailer geen optie om de groenten en fruit bij de inkom te plaatsen, zoals de meeste andere supermarktketens. Ook de bakkerij zal niet van plaats veranderen. De retailer verkiest zwaardere producten eerder in de winkelroute te plaatsen, wat handiger is bij het laden van de winkelkar.