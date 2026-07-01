Delhaize investeert 8 miljoen euro in nieuw transportcentrum in Zellik

Delhaize bouwt een nieuw transportcentrum in de industriezone van Zellik. De supermarktketen trekt daar 8 miljoen euro voor uit en wil er vanaf de zomer van 2027 haar trailerpark centraal onderhouden en keuren.

Eigen keuringsstation

Delhaize start de bouw van een nieuw transportcentrum in Zellik. De site komt vlak bij het hoofdkantoor in Kobbegem en sluit aan op het bestaande distributiecentrum. De investering bedraagt 8 miljoen euro, meldt VRT Nws. Het nieuwe centrum moet de logistieke operatie van de supermarktketen efficiënter maken.