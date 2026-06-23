Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Delhaize neemt laatste Carrefour-winkel in Luxemburg over

icon
Food23 juni, 2026

Het doek valt over Carrefour in Luxemburg: Delhaize neemt ook de laatste supermarkt van de Franse groep over in het Groothertogdom, een Carrefour Express in Kirchberg. Voor Delhaize is het dan weer een nieuwe stap in de recente Luxemburgse expansiegolf.

Dynamische markt

De nieuwe Delhaize-winkel krijgt een oppervlakte van 238 vierkante meter en zal meer dan 2.000 producten aanbieden. De vestiging krijgt ook een bakkerij en een afdeling met kant-en-klare maaltijden. De opening staat gepland voor september, na de renovatie van het pand. De winkel levert ongeveer tien banen op.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail