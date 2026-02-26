Dia zorgt in Spanje voor indrukwekkende comeback

Na zeven jaar verlies, keerde Grupo Dia in 2025 terug naar winst. De Spaanse tak boekte zelfs een nettowinst van 166 miljoen euro, bijna driemaal zoveel als in 2024. Het eerste jaar van het nieuwe strategische plan was zo een succes.

Schril contrast

De omzet van Grupo Dia steeg in 2025 met 3,5% tot 5,8 miljard euro, met Spanje als belangrijkste groeimotor. In eigen land steeg de omzet met 8% tot 4,6 miljard euro, dankzij 7,4% meer vergelijkbare omzet in combinatie met de opening van 94 nieuwe supermarkten.