Duurzame onlinesupermarkten Pieter Pot en Andy fuseren

De Nederlandse verpakkingsvrije onlinesupermarkt Pieter Pot en de Belgische drankenbezorger Andy slaan de handen ineen. Samen willen ze de eerste internationale supermarktketen zonder wegwerpverpakkingen in de Benelux vormen.

Van doorstart naar schaalvoordeel

Beide bedrijven bundelen hun krachten met als missie statiegeldverpakkingen als nieuwe standaard te vestigen – en zo de afvalberg structureel te verkleinen. “We hebben nu de schaal om duurzame systeemverandering in de supermarktsector te versnellen”, zegt Dries Vander Stichele, medeoprichter van Andy. De focus ligt op verdere groei, operationele efficiëntie en het aantrekken van nieuwe klanten.