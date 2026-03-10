Eerste Yoboo Leefstijlapotheek illustreert gezondheidsaanpak Colruyt Group

Colruyt Group zet zijn gezondheidsambities kracht bij met de opening van een eerste Yoboo Leefstijlapotheek. “We worden een food- en healthretailer. Preventie is ons kompas”, zegt CEO Stefan Goethaert.

Leefstijlbegeleiding en voedingsaanbod

Sinds 2023 participeert Colruyt Group in het digitale gezondheidsplatform Yoboo, dat mensen bijstaat met gezondheidsadvies op maat. Nu krijgt dat platform een verlengstuk in de fysieke apotheek: de voormalige Apotheek Noorderlaan in Antwerpen, waar Yoboo tien jaar geleden ontstond, werd als eerste omgebouwd tot Yoboo Leefstijlapotheek. Die biedt naast de vertrouwde apothekersdiensten en -producten ook leefstijlbegeleiding aan. Consumenten kunnen terecht bij een gezondheidsmedewerker die de hele dag zonder afspraak beschikbaar is. Aan een lifestyle-kiosk krijgen mensen inzicht in hun gezondheid. Ook voor een huidanalyse kan je hier terecht.

De apotheek verkoopt zelftesten voor onder andere darmgezondheid, vetverbranding en bloedglucosespiegel. Naast supplementen en sportvoeding vind je hier ook een aangepast aanbod gezonde voeding, zoals de repen en granola’s van Okono, gefermenteerde groenten van Klejman, Yugen kombucha, Kult kefir, biologische producten uit het Bio-Planet assortiment en zelfs een Boni Bio referentie: Brasilnoten.

Gezond leven toegankelijk maken

“Wij willen gezond leven eenvoudig, toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen”, zegt CEO Stefan Goethaert. “We kennen onze 4 miljoen klanten vrij goed en we weten dat ze vragen hebben over gezondheid. Met welke initiatieven kunnen wij als Colruyt Group aan de slag? Preventie is ons kompas: we worden een food- en healthretailer.”

80% van de Foodbag maaltijdboxen zijn al conform met de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt hij. Ook het huismerk Boni speelt in op gezondere voeding. De Jims fitnesscentra zetten mensen in beweging, fietsketen Bike Republic wil iedereen op de fiets krijgen. De workshops in de Colruyt Academie gaan vaak over gezondheid. Er is de onlineapotheek Newpharma, en er is ook een link met boodschappendienst Collect&Go, want de ingrediënten van geadviseerde recepten verschijnen desgewenst meteen in een onlineboodschappenmandje.

Ecosysteem

“Het is een ecosysteem dat steek houdt,” aldus de topman, die benadrukt dat Colruyt Group voor de lange termijn gaat. Gezondheid moet voor de groep even rendabel worden als voeding. Newpharma en Jims zullen vanaf het lopende boekjaar bijdragen tot de winstgevendheid. “Deze plek is een mijlpaal, waar alles bij elkaar komt in een geïntegreerde aanpak”, aldus nog Goethaert. “We bouwen een netwerk voor elke Belg, ook in Wallonië.”

Verwacht niet meteen een keten van Yoboo-apotheken evenwel: de Antwerpse vestiging kan je als een soort eerste flagshipstore beschouwen. Mogelijk bouwt Colruyt Group op termijn ook zijn vier andere eigen apotheken (twee in Halle, één in Zwijndrecht en één in Namen) om, maar verder is het vooral de bedoeling dat zelfstandige apothekers met Yoboo aan de slag gaan. 50 zijn er al aangesloten op het platform, meer dan 100 kregen de opleiding.