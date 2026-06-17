EU versoepelt regels voor nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen

Nieuwe genetisch gewijzigde voedingsproducten zullen in de EU straks zonder specifieke ggo-etikettering in de supermarkt mogen liggen. De beslissing moet innovatie in de landbouw versnellen, maar kan transparantie in de voedselketen mogelijk bemoeilijken.

Deur open voor genetische manipulatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een versoepeling van de regels voor planten die met nieuwe genomische technieken zijn ontwikkeld. Daardoor mogen bepaalde voedingsmiddelen op basis van zogenoemde “nieuwe ggo’s” in de toekomst zonder specifieke vermelding in de conventionele voedselketen terechtkomen.