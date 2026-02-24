Ekoplaza breidt uit naar Luik met overname Biofagnes

Ekoplaza-dochterketen Färm zet een nieuwe stap in Wallonië met de overname van de drie winkels van Biofagnes. Daarmee betreedt de retailer voor het eerst de regio Luik en vergroot hij zijn aanwezigheid in een markt die nog herstelt van energiecrisis en inflatieschok.

Nieuwe provincie

Biofagnes baat vestigingen uit in Neupré, Dolembreux en Barchon. In Dolembreux is er ook het restaurant Croc en Fagnes. Met de integratie van deze drie verkooppunten in de provincie Luik verstevigt Färm zijn positie in het Franstalige landsgedeelte en bouwt het zijn netwerk verder uit buiten Brussel en Waals-Brabant.

De overname van Biofagnes past in de bredere consolidatieslag in de biosector, een beweging die al jaren geleden is ingezet door Färm en diens moederbedrijf Ekoplaza. De Belgische biomarkt kreeg de voorbije jaren zware klappen, vooral door de energiecrisis en de inflatie, waardoor zelfstandige speciaalzaken het hoofd nauwelijks boven water houden.

Toch dragen ook Ekoplaza en Färm zelf verliezen met zich mee: de vennootschap achter de Vlaamse Ekoplaza-winkels had vorig jaar 4 miljoen euro aan overgedragen verliezen, Färm zo’n 1,5 miljoen euro. De rode cijfers zouden echter te wijten zijn aan de agressieve expansie van de voorbije jaren; operationeel zouden de formules wel rendabel zijn.