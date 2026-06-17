Franchise-ommezwaai bezorgt Delhaize recordwinst

Terwijl verschillende concurrenten in de rode cijfers zitten, heeft Delhaize op de concurrentiële Belgische foodretailmarkt een recordwinst gerealiseerd. De verzelfstandiging van de filialen heeft zijn effect niet gemist.

Dalende personeelskosten

Op een omzet van 5,5 miljard euro boekte Delhaize vorig jaar een bedrijfswinst van 3,78% of 207,3 miljoen euro. Dat ziet De Tijd in het zopas gedeponeerde jaarverslag van de supermarktketen. Daardoor kon het bedrijf vorig jaar 378 miljoen euro uitkeren aan zijn eigenaar Ahold Delhaize, via een kapitaalverlaging van 200 miljoen euro en een dividend van 178,3 miljoen euro.

De sterke financiële prestaties staan in contrast met rode cijfers bij concurrenten Lidl en Carrefour, en met resultaten onder druk bij marktleider Colruyt.

De recordwinst is te danken aan het in 2023 gelanceerde Toekomstplan, waarbij de 128 geïntegreerde filialen werden verkocht aan zelfstandige ondernemers. Het aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten daalde daardoor van 11.780 in 2023 naar 3.423 in 2025. Franchisewinkels brengen lagere uitbatingskosten en meer flexibiliteit met zich mee. Zo goed als alle supermarkten zijn op zondag open, verkopen meer lokaal assortiment en profiteren van dynamisch ondernemerschap. Het marktaandeel van Delhaize bedroeg 21,87% in 2025.