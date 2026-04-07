Grote zorgen om stijgende voedselprijzen

De voedselprijsindex van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), steeg in maart met 2,4%. Daarmee is het einde niet in zicht: duurdere meststoffen en energie dwingen landbouwers tot harde keuzes.

Stijgende kosten voor energie en kunstmest

De wereldwijde prijzen voor voedselgrondstoffen zijn in maart voor de tweede maand op rij gestegen, grotendeels als gevolg van hogere energieprijzen in verband met de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Het gaat om de grootste stijging sinds september 2024 : +2,4% vergeleken met februari. De prijzen liggen nu 1% boven het niveau van een jaar geleden. De FAO-graanprijsindex steeg met 1,5%, voornamelijk als gevolg van hogere wereldwijde tarweprijzen, die met 4,3% stegen De index voor plantaardige olie steeg met 5,1% en ligt 13,2% hoger dan een jaar geleden. De vleesprijzen gingen 1% hoger, zuivel steeg 1,2%, suiker steeg met 7,2%.

Stijgende kosten voor energie en kunstmest zijn de oorzaken. Tot nu toe liggen de voedselprijzen nog onder de piek van 2022, maar dat blijft mogelijk niet duren: “Als het conflict langer dan 40 dagen duurt, met hoge productiekosten en de huidige lage marges, zullen boeren een keuze moeten maken: op dezelfde manier verbouwen met minder productiemiddelen, minder zaaien, of overschakelen op gewassen die minder meststoffen nodig hebben”, zegt FAO-hoofdeconoom Máximo Torero. “Die keuzes zullen de toekomstige opbrengsten beïnvloeden en onze voedselvoorziening en grondstofprijzen bepalen voor de rest van dit jaar en het hele volgende jaar.”