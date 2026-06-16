Hawaiian zet koers naar Duitsland na mijlpaal van 50 restaurants

Hawaiian heeft in Woluwe Shopping Center een symbolische mijlpaal bereikt: de Belgische keten voor poké bowls telt voortaan vijftig operationele restaurants in België en Nederland. Dat getal vormt meteen het startschot voor een ambitieuze expansiestrategie richting Duitsland.

Doel: 150 restaurants tegen 2030

Hawaiian, dat in 2018 in Antwerpen werd opgericht als pokébowlconcept, mikt tegen 2030 op een netwerk van 150 vestigingen. De ambitie is om uit te groeien tot een speler met vijftig restaurants in elk van de drie kernmarkten: België, Nederland en Duitsland. Vandaag beschikt de keten over 38 locaties in België en 12 in Nederland.