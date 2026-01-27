Albert Heijn verwacht toenemende vraag naar biologisch assortiment

Albert Heijn breidt zijn biologische aanbod verder uit en mikt op een gemiddeld omzetaandeel van 10% biologisch onder huismerk in 2030. Dat betekent een groei van meer dan 40% vergeleken met 2025.

Duurzamer voedselsysteem

Albert Heijn heeft naar eigen zeggen het grootste biologische assortiment onder reguliere supermarkten in Nederland. De foodretailer groeit in alle eigenmerkcategorieën, van groente en fruit tot zuivel, van bakkerij tot diepvries, en verwacht dat de vraag naar en het aanbod van biologisch de komende jaren verder zullen toenemen. Met de nieuwe ambitie wil de supermarktketen bijdragen aan de groei van de biologische landbouw, die goed is voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en een duurzamer voedselsysteem

Om de groei te versnellen introduceert Albert Heijn nieuwe biologische producten en vergroot het bedrijf de zichtbaarheid met campagnes in de winkels en online. Klanten met een AH Premium account krijgen structureel 10% korting op biologisch. Daarnaast werkt Albert Heijn met partners in de keten samen om schaal en beschikbaarheid te vergroten. Ook zet de keten in op aantrekkelijke aanbiedingen om de drempel voor klanten te verlagen.

De afgelopen maanden voegde Albert Heijn verschillende biologische producten toe, waaronder yoghurt Griekse stijl, 1,5 liter volle melk, snoepgroenten en trostomaten. Daarnaast introduceerde de keten biologische broden, vers gebakken met biologisch graan uit Nederland. Samen met 1.200 vaste, gecertificeerde boeren en telers werkt de keten bovendien aan duurzamere productie, met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en een eerlijke beloning.