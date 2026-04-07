[In Beeld] Rewe opent onbemande buurtwinkels op het platteland

De Duitse supermarktgroep REWE opende in het dorp Golmbach (Nedersaksen) een volledig onbemande miniwinkel die 24 uur per dag toegankelijk is. Met het concept wil de retailer inspelen op een structureel probleem: het verdwijnen van klassieke supermarkten in landelijke gebieden.

24/7 boodschappen

De ‘Amalys nahkauf Box’ bedient ongeveer 900 inwoners en werkt zonder personeel. Klanten rekenen af via een self-checkout en betalen uitsluitend digitaal met betaal- of kredietkaart. Op een verkoopoppervlakte van slechts 39 vierkante meter biedt de winkel zo’n 800 producten aan, variërend van verse voeding tot dagelijkse gebruiksartikelen.