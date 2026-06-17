La bière belge perd de son élan : la consommation et les exportations en baisse

2025 a été difficile pour le secteur brassicole belge : tant la consommation intérieure que les exportations ont reculé, tandis que le nombre de brasseries a continué de diminuer. Il y a toutefois des points positifs : les ventes de bières sans alcool ont augmenté de 17 % et le secteur a investi un montant record de 213 millions d’euros dans l’innovation et le développement durable.

Les cafés perd du terrain

La consommation totale de bière en Belgique a baissé de 3,2 % pour s’établir à 6,19 millions d’hectolitres, tandis que les exportations ont reculé de 4,8 % pour atteindre 14,42 millions d’hectolitres. À titre de comparaison, lors de l’année record de 2019, 18,4 millions d’hectolitres avaient encore été exportés. En l’espace de dix ans, la consommation intérieure a diminué de près d’un cinquième.