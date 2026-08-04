WK voetbal bezorgt ook Coca Cola-bottelaar een mooie start van de zomer

Bottelaar Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) heeft een goed halfjaar achter de rug, met dank aan het wereldkampioenschap voetbal. Eén van de uitblinkers was Coke Zero Sugar.

Succesvolle sponsoring

De omzet van CCEP steeg met 6,1% tot zo’n 10,7 miljard euro, het bedrijfsresultaat ging 8,1% hoger tot bijna 1,5 miljard euro. De winst per aandeel steeg met 10,6% tot 2,17 euro. Het verkochte volume steeg met 5,6 procent.

Een van de redenen voor de solide prestatie is het wereldkampioenschap voetbal, dat op 11 juli van start ging en op 19 juli eindigde. Coca-Cola was sponsor van het evenement en zette daarbij vooral de suikervrije variant en het merk Powerade in de schijnwerpers. Dat loonde: de verkoop van Coke Zero Sugar steeg met 10.7%.

Ook Monster en Powerade presteren sterk

In de regio Frankrijk, Benelux en Scandinavië groeide de omzet met 6,4%, met dubbelcijferige groei voor Monster en Coca-Cola Zero Sugar, sterke groei ook voor Powerade, Sprite en Chaudfontaine. De Franse suikertaks veroorzaakte een daling van de verkoop van Coca-Cola Original Taste.

Duitsland zag een groei met 4,7%, met ook hier sterke groei voor Zero Sugar, Monster en Powerade. In Groot-Brittannië ging de omzet 8,7% hoger, in Spanje en Portugal was er een groei met 5,4%, met goede resultaten voor de lancering van Fanta Exotic en Sprite Chill.

“Hoewel het consumentenklimaat uitdagend blijft en de volledige impact van de aanhoudende situatie in het Midden-Oosten nog onzeker is, tonen onze resultaten over het eerste halfjaar de veerkracht van ons bedrijf en de kracht van ons groeimodel aan”, zegt CEO Damian Gammell. “We sturen actief op prijsbeleid, promoties, discretionaire uitgaven en efficiëntieverbeteringen, in combinatie met recordinvesteringen – met de nadruk op AI, technologie en onze toeleveringsketen – om toekomstige groei te stimuleren.”