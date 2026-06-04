Lidl Nederland claimt wereldprimeur: eerste retailer die winkels volledig elektrisch bevoorraadt

In 2027 zal Lidl in Nederland alle winkels volledig elektrisch bevoorraden. Daarmee is de retailer naar eigen zeggen de eerste ter wereld. Duurzaamheid en efficiëntie gaan hand in hand, zegt het bedrijf: zo blijven de prijzen in de winkels laag.

Slimme investering

De stap naar 100% elektrisch transport in 2027 is het sluitstuk van een jarenlange duurzaamheidsstrategie, zegt Lidl, dat zijn oorspronkelijke doelstelling voor 2030 nu met drie jaar vervroegt. De retailer kondigde de mijlpaal aan bij de ingebruikname van een innovatief snellaadplein op het distributiecentrum in Almere, van waaruit de volledige bevoorrading van de regio Noord-Holland en Flevoland nu 100% elektrisch verloopt.

De retailer wordt met deze stap minder afhankelijk van grillige brandstofprijzen en van de vrachtwagenheffing die op 1 juli ingaat in Nederland: de tarieven voor elektrische voertuigen zijn immers lager. Dat voordeel geeft de discounter door aan de klant. “Door slim te investeren in elektrische bevoorrading houden we voor klanten de prijzen van boodschappen laag. We zijn dan ook enorm trots dat het ons gelukt is om dit voor elkaar te krijgen. Hiermee laten we zien dat duurzaamheid en betaalbaarheid prima samen gaan,” aldus Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland.