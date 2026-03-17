Lidl voert verkennende gesprekken over zondagsopening

Lidl België bekijkt of het zijn winkels ook op zondag kan openen. De discounter is hierover gesprekken gestart met de vakbonden. Daarmee volgt de keten het voorbeeld van collega’s Okay (Colruyt Group) en Carrefour.

Veranderende klantverwachtingen

“De gesprekken kaderen binnen de bredere evoluties in de retailmarkt, waar flexibiliteit en veranderende klantverwachtingen steeds belangrijker worden”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt tegenover persagentschap Belga. “Als retailer willen we voorbereid zijn op de toekomst. Daarom bekijken we samen met onze sociale partners of en hoe een zondagsopening op termijn mogelijk zou kunnen zijn.” De christelijke vakbond ACV Puls hoopt nog voor de zomer op een akkoord, socialistische vakbond BBTK is geen voorstander, Lidl stelt dat de gesprekken zich in een “verkennende fase” bevinden.

Lidl zou de eerste discounter in België zijn die op zondag opent. Sinds januari openen ook Okay, de buurtwinkelketen van Colruyt Group, en de geïntegreerde winkels van Carrefour, waaronder de hypermarkten, hun winkels op zondag. Ook Delhaize, Albert Heijn, Jumbo en de zelfstandige winkels van Spar en Alvo zijn doorgaans op zondag open, tegenwoordig vaak zelfs zeven dagen op zeven. De winkels van Colruyt Laagste Prijzen en Aldi blijven op zondag gesloten.