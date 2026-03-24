Lidl wijzigt promobeleid: aanbiedingen vanaf maandag

Lidl België wijzigt de timing van zijn wekelijkse promoties. In zijn folder pakt de discounter uit met nog meer promo’s, en voortaan ook met aanbiedingen vanaf maandag. Daarmee volgt de retailer de kalender van concurrenten als Aldi en Albert Heijn.

Vier promo-momenten

De nieuwe weekfolder van Lidl laat er geen twijfel over bestaan: “Start je week samen met Lidl. Nog meer promo’s, en nu gewoon vanaf maandag”, staat er te lezen. De folder opent met promo’s op verse producten (groenten en fruit, vlees, vis, brood) en op A-merken, die gelden vanaf maandag tot en met zaterdag. Vervolgens zijn er de promo’s op huismerken en seizoensproducten, die lopen van woensdag tot en met dinsdag, net als de “op is op” promo’s op A-merken die slechts een week beschikbaar zijn.

Ook aanbiedingen op verzorging, bloemen en non-food (Parkside, Crivit) gelden van woensdag tot en met dinsdag. Tot slot zijn er aanbiedingen op mode en huishoudproducten, van vrijdag tot en met donderdag. De weekenddeals die Lidl een tijdje geleden al lanceerde, blijven behouden op vrijdag en zaterdag.

“Voor klanten die vooruitdenken”

“We lanceren onze aanbiedingen voortaan al op maandag om tegemoet te komen aan de wensen van klanten die hun boodschappen en budget al vanaf de eerste dag van de week willen plannen. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we een klantengroep bedienen die meer op vooruitdenken is gericht, terwijl we tegelijkertijd volledige continuïteit garanderen voor onze vaste klanten, die hun woensdagaanbiedingen behouden”, zegt woordvoerster Walériane Dubois aan La Libre. “Zo creëren we een soepelere en flexibelere winkelervaring.”

Ook Aldi heeft in België een weekfolder met promoties vanaf maandag, non-food- en seizoensaanbiedingen vanaf woensdag, A-merken vanaf vrijdag, mode en huishouden vanaf zaterdag en weekenddeals op vrijdag en zaterdag. Bij Albert Heijn starten de folderaanbiedingen op maandag, bij Intermarché op dinsdag, bij Colruyt, Carrefour en Jumbo op woensdag, bij Delhaize op donderdag.