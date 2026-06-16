Marktaandeel Colruyt kalft verder af, resultaat daalt licht

Colruyt Group heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien stijgen met 3,1% naar 10,6 miljard euro. Terwijl het marktaandeel onder druk blijft staan, daalde ook de nettowinst. Toch is de retailer tevreden met het resultaat.

Commerciële acties lonen

Waarnemers keken uit naar de jaarcijfers, omdat de retailer in december ondanks een daling van het bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar had beloofd om over het volledige jaar het bedrijfs- en nettoresultaat van vorig boekjaar te evenaren. Dat is niet helemaal gelukt: de omzetstijging is deels te danken aan de integratie van overnames, de brutowinstmarge bleef stabiel ten opzichte van vorig boekjaar op 30,5%, de bedrijfscashflow (EBITDA) nam met 2,9% toe (stabiel op 8,3% van de omzet), het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde met 0,9% naar 465 miljoen euro (4,4% van de omzet) en het nettoresultaat daalde met 4,3% tot 337 miljoen euro (3,2% van de omzet).

Prijsverhogingen, productiviteitsverbeteringen, de verbreding van de openingsuren bij Colruyt, Okay, Spar en Collect&Go en commerciële acties hebben de mindere resultaten van de eerste jaarhelft wel gecompenseerd, maar konden niet beletten dat het gezamenlijke marktaandeel van Colruyt, Okay, Spar en Comarkt in België verder daalde tot 28,5%. In de eerste jaarhelft bedroeg dat nog 28,8%. Het marktaandeel blijft onder druk staan, geeft het bedrijf toe.

“Tevreden met dit resultaat”

De omzet van Colruyt Laagste Prijzen (inclusief Comarkt) steeg licht met 0,7%, die van Okay, Bio-Planet en Cru steeg met 2,1%. De retailer wil de groei in de voedingswinkels naar eigen zeggen stimuleren op drie manieren. Ten eerste door aanpassingen in het aanbod waaronder het ter plaatse afbakken van een brood- en bakkerijassortiment. Ten tweede door bijkomende Colruyt Professionals-winkels te openen en de groothandels- en foodserviceactiviteiten verder te ontwikkelen. Ten derde door uit te breiden in de steden met aangepaste formules zoals Okay City.

“Gezien de vele uitdagingen in de Belgische retailmarkt die steeds competitiever wordt door een reeks structurele en disruptieve veranderingen, zoals de zondagsopeningen en de afschaffing van de verplichte rustdag, zijn we tevreden met dit resultaat,” zegt CEO Stefan Goethaert. “De uitdagingen gecombineerd met de verschillen in loonstelsels binnen de bestaande paritaire comités veroorzaken een ongelijk speelveld in de Belgische retailmarkt. We herhalen dan ook dat een hervorming van de loonstelsels essentieel is om faire concurrentie te waarborgen.”

Ook in boekjaar 2026/27 streeft Colruyt Group ernaar minstens hetzelfde bedrijfsresultaat te realiseren, zowel in absolute waarde als in marge, besluit het persbericht.