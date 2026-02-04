Nestlé bereidt al volgende grootschalige reorganisatie voor

Nestlé bereidt een nieuwe, ingrijpende strategische herziening voor. Tegelijkertijd kampt het concern met een groeiend voedselschandaal in Europa, dat de reputatie van de Zwitserse multinational onder druk zet.

Strategische heroriëntatie

De pas aangetreden CEO Philipp Navratil, die vorig jaar het stokje overnam na het plotselinge vertrek van zijn voorganger, bereidt een grondige reorganisatie voor. Volgens berichten in de Financial Times wil Nestlé zich focussen op vier kerncategorieën: koffie, huisdierenvoeding, voeding & gezondheid, en voedingsmiddelen & snacks.