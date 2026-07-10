Nestlé pompt half miljard Zwitserse frank in nieuwe Nescafé-fabriek

Nestlé trekt 563 miljoen Zwitserse frank (zo’n 60 miljoen euro) uit voor een nieuwe Nescafé-fabriek in Thailand. De Thaise koffiemarkt is 1 miljard euro waard, en zo één van de grootste koffiemarkten van het bedrijf.

Bij de meest dynamische koffiemarkten

“Deze nieuwe ultramoderne fabriek zal onze productiecapaciteit voor Nescafé in Zuidoost-Azië verhogen en bijdragen aan de langetermijngroei van onze koffieactiviteiten in een van de meest dynamische koffiemarkten ter wereld”, zegt Remy Ejel, executive vice president en CEO van de zone Azië, Oceanië en Afrika.

De fabriek komt in de provincie Samut Prakan en zal het volledige Nescafé-assortiment produceren, van oploskoffie en koffiemixen tot kant-en-klare koffiedranken. De vestiging zal werk bieden aan meer dan 500 mensen. Nestlé wil de fabriek eind 2028 opstarten. Op de site komt ook een eigen, gerobotiseerd distributiecentrum dat leveringen moet versnellen, voorraden beter beheert en de flexibiliteit verhoogt.