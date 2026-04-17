Nutella lanceert eerste nieuwe smaak in 60 jaar

Na maanden van geruchten introduceert Ferrero nu écht de eerste smaakinnovatie in de meer dan 60-jarige geschiedenis van zijn bekende smeerpasta. Voorlopig is Nutella Peanut enkel in de VS beschikbaar.

“Fans vragen er al jaren om”

“Eerlijk gezegd, als een pot Nutella viraal gaat terwijl hij in de ruimte zweeft, krijg je het gevoel dat alles mogelijk is. Dus was onze volgende stap als merk natuurlijk het lanceren van onze eerste nieuwe smaakinnovatie in meer dan 60 jaar,” aldus Noah Szporn, Senior Vice President of Spreads bij Ferrero North America, in het persbericht.

“Nutella Peanut biedt dezelfde romige ervaring die fans kennen en waarderen, nu gecombineerd met de onweerstaanbare smaak van geroosterde pinda’s. Onze fans vragen hier al jaren om. We hebben naar hen geluisterd, en het middagsnackmoment zal nooit meer hetzelfde zijn.”

De nieuwe variant werd specifiek voor de Amerikaanse markt ontwikkeld en is 100% plantaardig. Het product ligt in de schappen bij alle grote Amerikaanse retailers en gaat nu al viraal op sociale media.