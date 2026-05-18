Carrefour richt pijlen op groeiende seniorenmarkt

Carrefour lanceert in zijn buurtwinkels een nieuw concept dat mikt op oudere consumenten. Onder de naam Carrefour des Générations wil de Franse retailer senioren sterker aan zich binden met aangepaste producten, extra dienstverlening en meer persoonlijke begeleiding in de winkel.

“Favoriete keten van senioren”

Het initiatief start in de Franse buurtformules Carrefour Express, City, Contact en Montagne. Carrefour noemt senioren een “strategisch publiek” voor zijn proximiteitswinkels: volgens cijfers van NielsenIQ zal de groep van 60-plussers tegen 2060 meer dan een derde van de bevolking vertegenwoordigen. Die consumenten doen vandaag al 34% van hun voedingsuitgaven in buurtwinkels. De retailer wil dus inspelen op de snelle vergrijzing en zich profileren als “de favoriete keten van senioren”.

Het programma steunt op vier pijlers die Carrefour samen met trouwe oudere klanten en een twintigtal testwinkels ontwikkelde. Zo komt er een aangepast assortiment met kleinere porties, producten met extra nutritionele eigenschappen en streekproducten die inspelen op smaakbeleving. Carrefour voorziet ook specifieke signalisatie zodat oudere klanten producten sneller vinden in de rekken.

Daarnaast krijgen winkelmedewerkers extra opleiding om senioren beter te begeleiden tijdens het winkelen. Carrefour werkt daarvoor met een charter van goede praktijken. Medewerkers moeten klanten actiever helpen met productinformatie, speciale bestellingen en ondersteuning tijdens het boodschappen doen.

Sociale ontmoetingsplek

Qua dienstverlening introduceert Carrefour onder meer gratis levering vanaf 50 euro aankoop, hulp bij het aansluiten op het loyaliteitsprogramma en extra diensten zoals een postpunt en dagelijkse pers in geselecteerde winkels.

Tot slot wil Carrefour buurtwinkels nadrukkelijker inzetten als sociale ontmoetingsplek. De retailer organiseert daarom activiteiten zoals koffiemomenten, degustaties en schattenjachten om “de sociale band en intergenerationele uitwisselingen te versterken”.

Met het project brengt Carrefour weer wat meer service in retail, op een moment dat Europese supermarktketens steeds vaker zoeken naar manieren om zich te onderscheiden van prijsconcurrentie en onlinespelers.