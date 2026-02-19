Omzet Pernod Ricard zakt door tegenvallers in de VS en China

Pernod Ricard ziet de omzet en winst opnieuw terugvallen door scherpe dalingen in China en de Verenigde Staten. De groep voert intussen haar besparingsprogramma op en schetst gematigde vooruitzichten.

Impact van tarieven

In de zes maanden tot en met 31 december 2025 kromp de organische omzet bij Pernod Ricard met 5,9% tot 5,3 miljard euro, iets zwakker dan de door analisten voorziene daling van 5,7%. Door ongunstige wisselkoerseffecten, gelinkt aan onder meer de Amerikaanse dollar, Indiase roepie en Turkse lira, lag de gerapporteerde omzet 14,9% lager. De winst presteerde nauwelijks beter: een daling met 7,5% organisch en 18,7% gerapporteerd. Het bedrijf noemde de impact van tarieven in de VS en China en inflatie als belangrijke drukfactoren.