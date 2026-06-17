Ondanks marktaandeelverlies zal Colruyt niet op zondag openen

Hoewel Colruyt klanten verliest aan concurrenten die op zondag openen, bevestigt de retailer nogmaals dat de zondagsopening voorlopig geen optie is: “Niet zolang er geen gelijk speelveld komt op het gebied van verloning”.

Marktaandeel onder druk

Enkele jaren geleden bedroeg het gezamenlijke marktaandeel van Colruyt, Okay, Spar en Comarkt in België nog meer dan 30%, maar intussen is het gedaald tot 28,5%, bleek zopas uit de publicatie van de financiële resultaten. In de eerste jaarhelft bedroeg het marktaandeel nog 28,8%. De retailer verwacht overigens niet dat die erosie in het lopende boekjaar zal stoppen.

Eén van de oorzaken is de veralgemeende zondagsopening bij het merendeel van de concurrenten, die nu vaak zelfs zeven dagen op zeven geopend zijn. Dat kost Colruyt klanten en omzet. Terwijl Aldi en Lidl wél aanstalten maken om met de vakbonden in gesprek te gaan over de mogelijkheid om minstens een deel van hun winkels ook op zondag te openen, doet Colruyt dat niet.

Loonkosten wegen te zwaar door

Dat bevestigt CEO Stefan Goethaert nogmaals tegenover persagentschap Belga. “Dat gebeurt niet zolang er geen gelijk speelveld komt op het gebied van verloning”, zegt hij. Omdat Colruyt niet met franchisenemers werkt, zoals Delhaize, Carrefour of Albert Heijn, wegen de loonkosten te zwaar door. “Het verloningsstelsel is nog gebaseerd op een situatie van tientallen jaren geleden en zou moeten worden herzien.”

Op zondag openen volgens de huidige voorwaarden zou niet rendabel zijn voor de Colruyt Laagste Prijzen winkels. En rentabiliteit is belangrijker dan marktaandeel: “Voor ons is marktaandeel nooit een doelstelling op zich geweest. Wel een gevolg”, aldus de CEO.