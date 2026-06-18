Onzekerheid rond Iran halveert omzetgroei bij Tesco

Bij Tesco steeg de vergelijkbare omzet in het VK afgelopen kwartaal (tot eind mei) met 1,8%, ruim de helft trager dan een kwartaal eerder. De hoge brandstofprijzen spelen de Britse marktleider parten, maar ook het weer – dat minder zonnig was dan vorig jaar en dus minder uitnodigde tot (tuin)festijnen.

Tragere groei in thuismarkt

De grootste retailer van het VK meldt een vergelijkbare omzet van 13,4 miljard Britse pond (15,8 miljard euro) in de drie maanden tot eind mei. Dat is beduidend lager dan de 4,2% groei in het vorige kwartaal. Onlineverkopen gingen wel met 8,9% omhoog, en stuwden de groepsomzet zo in totaal 1% hoger.