[In Beeld] Op bezoek in een Edeka supermarkt met een sterrenrestaurant

Edeka Zurheide Feine Kost

Edeka Zurheide Feine Kost

Edeka Zurheide Feine Kost

Edeka Zurheide Feine Kost

Edeka Zurheide Feine Kost

Edeka Zurheide Feine Kost

De grootste belevingssupermarkt van Duitsland bevindt zich in Düsseldorf: Edeka Zurheide Feine Kost biedt culinaire superlatieven op meer dan 10.000 m². Met RetailDetail ontdek je deze fenomenale winkel voor én achter de schermen.

Indrukwekkende flagshipstore

De familie Zurheide baat zes supermarkten uit in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Stuk voor stuk zijn dat bestemmingen voor fijnproevers, maar de indrukwekkende, twee verdiepingen tellende flagshipstore die in maart 2018 opende in het centrum van Düsseldorf slaat alles, met een assortiment van wel 60.000 referenties waaronder een onvergelijkbaar aanbod gastronomische specialiteiten en verschillende eetgelegenheden waaronder een “Meat Atelier”, een hambar, een champagnebar en zelfs een heus sterrenrestaurant, Setzkasten, dat geselecteerde producten uit de supermarkt tot creatieve, moderne gerechten verwerkt en nu tot de 341 beste gastronomische locaties in Duitsland behoort.

De nieuwste toevoeging sinds september vorig jaar in deze winkel is een 300 m² grote Italiaanse shop-in-shop met ongeveer 1000 producten, van antipasti tot dolci. Met het nieuwe aanbod wil de retailer inspelen op de toegenomen vraag naar Italiaanse delicatessen. “Internationale assortimenten, met name Italiaanse producten, zijn bij ons erg in trek”, zegt directeur Rüdiger Zurheide. “Daarom hebben we besloten om een Italiaanse belevingswereld in te richten zoals die nog nooit in deze vorm bij Zurheide aanwezig was”. Getrainde medewerkers staan er klaar om advies te geven en vragen van klanten te beantwoorden.

Deze unieke belevingswinkel achter de schermen ervaren? Dat kan: RetailDetail trekt op 24 en 25 februari met The Buzz naar Düsseldorf, één van de meest inspirerende retailsteden in Duitsland, gecombineerd met een bezoek aan EuroShop 2026, de grootste en meest invloedrijke vakbeurs voor retailinnovatie ter wereld. Naast Edeka bezoeken we onder andere ook Rewe, MediaMarkt, Galeria en LEGO, begeleid door professor retaildesign Katelijn Quartier van UHasselt en door hoofdredacteur Stefan Van Rompaey en founder Jorg Snoeck van RetailDetail. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf u snel in via de link hieronder.