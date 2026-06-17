Pizza Hut komt deels in Chinese handen

Eigenaar Yum Brands heeft kopers gevonden voor haar noodlijdende dochterbedrijf Pizza Hut. De Amerikaanse investeringsgroep LongRange Capital en Yum China Holdings, de Chinese tak van de huidige eigenaar, betalen samen 2,7 miljard dollar (2,3 miljard euro).

“Goed gepositioneerd voor toekomstige groei”

In november vorig jaar had Yum Brands al aangekondigd dat het de opties onderzocht voor Pizza Hut, omdat de keten kampt met verouderde restaurants, toenemende concurrentie en een dalende vergelijkbare omzet. De fastfoodgroep wil zich concentreren op zijn merken Taco Bell en KFC , die wél nog groei realiseren.