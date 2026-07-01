Sainsbury’s sust inflatievrees na sterk kwartaal in voeding

Sainsbury’s ziet de Britse voedselinflatie voorlopig minder hard oplopen dan gevreesd. De Britse supermarktgroep profiteert intussen van prijsacties, warm weer en WK-koorts, maar waarschuwt dat de druk op consumenten en leveranciers niet verdwenen is.

Aldi-prijzen lokken klanten

Topman Simon Roberts zegt dat de inflatie tot nu toe meevalt, hoewel het conflict in het Midden-Oosten voor onzekerheid blijft zorgen. Volgens hem zit er nog altijd “druk in het systeem”, en blijft er “nog onzekerheid over waar de inflatie naartoe gaat”.