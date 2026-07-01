Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Sainsbury’s sust inflatievrees na sterk kwartaal in voeding

icon
Food1 juli, 2026
Shutterstock.com

Sainsbury’s ziet de Britse voedselinflatie voorlopig minder hard oplopen dan gevreesd. De Britse supermarktgroep profiteert intussen van prijsacties, warm weer en WK-koorts, maar waarschuwt dat de druk op consumenten en leveranciers niet verdwenen is.

Aldi-prijzen lokken klanten

Topman Simon Roberts zegt dat de inflatie tot nu toe meevalt, hoewel het conflict in het Midden-Oosten voor onzekerheid blijft zorgen. Volgens hem zit er nog altijd “druk in het systeem”, en blijft er “nog onzekerheid over waar de inflatie naartoe gaat”.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail